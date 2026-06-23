В Новосибирске открывают учебно-научный центр НГУ для будущих медиков

Новое здание укрепит статус Новосибирска как центра образования и науки. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Сегодня, 23 июня, мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ на проспекте Академика Коптюга. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Четырехэтажное здание площадью 12,6 тысячи квадратных метров станет частью строящегося в Академгородке кампуса мирового уровня. Здесь разместились классы для отработки навыков, симуляционная операционная, лаборатории по вирусологии и биохимии, центр подготовки фармацевтов и помещения для занятий по психологии и нейронаукам.

Центр рассчитан на 550 студентов, которые будут проходить обучение и заниматься научной деятельностью. Новое здание укрепит статус Новосибирска как центра образования и науки.

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