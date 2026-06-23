Новосибирская художница создает мозаику для музеев в Италии и США

Увлечение началось со школьных коллажей из бумаги. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская художница Аделаида Рош уже почти девять лет занимается мозаикой, а ее работы хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру — от Италии до Мексики и США. Мастерица прошла обучение в единственной в мире профильной школе мозаичистов в Италии. Об этом сообщает издание «Горсайт».

Увлечение началось со школьных коллажей из бумаги, которые постепенно переросли в профессиональный интерес. В Италии обучение строилось от античных техник до современных. Как рассказала художница, во время учебы она делала большую работу с изображением мифического персонажа, на которую ушло около восьми месяцев, но сейчас справилась бы за месяц.

Среди сложных проектов мастерица выделяет портрет Моники Беллуччи размером 50 на 50 сантиметров, который создавала три месяца и выиграла с ним конкурс, а также портрет молодого шахтера для музея в США. В родном Новосибирске она украсила фасад кинотеатра «Победа» мозаичной стаей из 299 птиц и одного комара.

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