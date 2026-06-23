Студентка НГУ разработала ИИ-систему для сбора данных об инвестпроектах

Систему создала выпускница магистратуры Полина Браер. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном университете разработали интеллектуальную систему для автоматического сбора и анализа данных об инвестиционных проектах из открытых источников. Она объединяет несколько нейросетевых моделей и заменяет неделю ручной работы специалиста за 3-4 часа. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Систему создала выпускница магистратуры Полина Браер под руководством кандидата экономических наук Андрея Костина. Она находит информацию о проекте, определяет его стадию, оценивает перспективность и извлекает объем инвестиций, интегрируя данные в геоинформационную систему Института экономики СО РАН. Аналогов у разработки нет.

В основе системы — методы обработки естественного языка, машинного обучения и веб-парсинга. Она включает четыре модуля: классификатор стадии, модель оценки привлекательности, генератор описания и модуль извлечения стоимости инвестиций. Система работает с проверенными источниками, которые можно дополнять или изменять.

Разработка решает проблему разрозненных и неактуализированных данных об инвестпроектах, которые сегодня разбросаны по разным порталам. Она преобразует неструктурированные тексты в единое аналитическое представление и может использоваться в госорганах, инвесткомпаниях и аналитических подразделениях.

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