Ремонт путепровода у Татарска под Новосибирском выполнили на 70%

Ремонт искусственного сооружения стартовал в феврале 2025 года. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Татарском районе Новосибирской области ремонт путепровода на 5-м километре дороги к городу Татарску выполнен уже на 70%. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ремонт искусственного сооружения стартовал в феврале 2025 года. На данный момент строители закончили все работы на правой половине путепровода. Они забетонировали консоли пролетов, шкафные стенки, переходные плиты и тротуары, а также установили перильные ограждения.

Сейчас специалисты готовят мостовое полотно к бетонированию выравнивающего слоя. На следующих этапах они сделают гидроизоляцию, уложат асфальт и смонтируют систему водоотведения, которая защитит конструкцию от влаги и продлит ее срок службы.

На время ремонта на путепроводе организовано реверсивное движение. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать требования дорожных знаков.

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