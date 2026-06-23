В Новосибирске создали комплекс для контроля деталей космических аппаратов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске разработали измерительный комплекс для бесконтактного контроля деформаций крупногабаритных объектов в условиях, приближенных к открытому космосу. Устройство позволяет измерять микроперемещения поверхностей с точностью до одного микрометра. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.
Комплекс создали в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН, ключевую роль в разработке сыграл выпускник НГТУ Максим Кравченко. В основе метода лежит цифровая спекл-интерферометрия: лазер освещает объект, а рассеянное излучение регистрируется фотоприемником, после чего по интерференционным картинам вычисляются деформации.
Устройство предназначено для контроля крупногабаритных элементов космических аппаратов — зеркальных систем телескопов, антенн и спутников, где недопустимы даже микронные искажения. Традиционные системы измерения в условиях вакуума и экстремальных температур не работают, поэтому новая разработка решает важную задачу космического приборостроения.
Испытания на трех прототипах рефлекторов из углепластика подтвердили, что комплекс можно применять для прецизионного контроля деформаций в условиях, имитирующих космическое пространство.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru