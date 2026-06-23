Новосибирца обвинили в контрабанде прекурсоров наркотиков из-за рубежа

Он планировал использовать вещества для себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барабинской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение против 45-летнего мужчины из Куйбышева. Его обвиняют в контрабанде и незаконной пересылке прекурсоров наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2026 года фигурант через интернет заказал за границей прекурсоры общей массой более 62 граммов и отправил их в Россию. Он планировал использовать вещества для себя. Когда посылка пришла в почтовое отделение, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, а запрещенные препараты изъяли.

Теперь уголовное дело передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, где его рассмотрят по существу.

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