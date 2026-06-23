Огонь повредил мансарду и крышу таунхауса в Новосибирской области

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01:50. Фото: МЧС Новосибирской области

В селе Толмачево Новосибирского района ночью загорелся многоквартирный таунхаус. Пожарным удалось потушить огонь, площадь которого составила 180 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01:50. Когда первые расчеты прибыли на место, мансардный этаж уже горел, и существовала угроза, что пламя перекинется на крышу. До приезда огнеборцев из дома сами вышли 16 жильцов, включая одного ребенка. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

На месте быстро развернули штаб, главной задачей которого было не дать огню распространиться на соседние квартиры. Спасатели подали четыре водяных ствола и проложили магистральную линию от ближайшего гидранта. Открытое горение удалось сбить к 06:14, а полностью дотушить пожар – к 07:04. В результате огонь повредил мансардный этаж и кровлю шести квартир.

Всего на тушении работали 23 сотрудника и 12 машин техники. Теперь дознавателям предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание.

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