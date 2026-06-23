Туристы не могут вылететь из Вьетнама в Новосибирск более 10 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Во Вьетнаме уже больше десяти часов задерживают вылет рейса в Новосибирск. Там находятся около четырехсот пассажиров. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
По словам очевидцев, людям не дают никакой информации ни представители туроператора, ни сотрудники горячей линии. Пассажиры получают только воду и газировку, а завтрак им организовали в маленьком кафе.
При этом аэропорт полностью закрыт, магазины и точки питания не работают. Ожидающие вылета находятся в пустом здании аэропорта.
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