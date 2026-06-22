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НовостиПроисшествия22 июня 2026 8:13

Жительница Новосибирской области купила фальшивые права за 126 тысяч рублей

Поддельное водительское удостоверение женщина предъявила инспектору ДПС
Екатерина ХАЛИМОВА
Поддельное водительское удостоверение женщина предъявила инспектору ДПС

Поддельное водительское удостоверение женщина предъявила инспектору ДПС

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановском районе Новосибирской области суд вынес приговор местной жительнице, которая приобрела через интернет поддельное водительское удостоверение. За фальшивый документ женщина заплатила 126 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в Черепановском районном суде, в конце августа 2025 года Виктория Саватеева связалась через интернет с неизвестным человеком и заказала изготовление водительского удостоверения категорий «В», «В1» и «М».

Для оформления документа она отправила свои персональные данные и фотографию через мессенджер, а затем перевела исполнителю 126 тысяч рублей. Позже поддельное удостоверение женщина получила через отделение «Почты России».

Впоследствии, управляя автомобилем Toyota Camry, жительница Новосибирской области предъявила документ сотруднику Госавтоинспекции. У инспектора возникли сомнения в его подлинности, после чего удостоверение изъяли и направили на экспертизу.

Исследование показало, что способы нанесения изображений и защитные элементы документа не соответствуют официальным бланкам, используемым в России.

В суде женщина полностью признала свою вину. Черепановский районный суд признал Викторию Саватееву виновной. Ей назначили четыре месяца ограничения свободы.

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