Жительница Новосибирской области купила фальшивые права за 126 тысяч рублей

Поддельное водительское удостоверение женщина предъявила инспектору ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановском районе Новосибирской области суд вынес приговор местной жительнице, которая приобрела через интернет поддельное водительское удостоверение. За фальшивый документ женщина заплатила 126 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как сообщили в Черепановском районном суде, в конце августа 2025 года Виктория Саватеева связалась через интернет с неизвестным человеком и заказала изготовление водительского удостоверения категорий «В», «В1» и «М».

Для оформления документа она отправила свои персональные данные и фотографию через мессенджер, а затем перевела исполнителю 126 тысяч рублей. Позже поддельное удостоверение женщина получила через отделение «Почты России».

Впоследствии, управляя автомобилем Toyota Camry, жительница Новосибирской области предъявила документ сотруднику Госавтоинспекции. У инспектора возникли сомнения в его подлинности, после чего удостоверение изъяли и направили на экспертизу.

Исследование показало, что способы нанесения изображений и защитные элементы документа не соответствуют официальным бланкам, используемым в России.

В суде женщина полностью признала свою вину. Черепановский районный суд признал Викторию Саватееву виновной. Ей назначили четыре месяца ограничения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX