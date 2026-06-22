Новосибирский пенсионер попался на вылове 74 карасей во время нереста

Мужчина установил шесть сетей на разливе реки Карасук и причинил ущерб водным биоресурсам на 37 тысяч рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В Новосибирской области перед судом предстанет 70-летний житель Карасукского района, которого обвиняют в незаконном вылове рыбы в период нереста. По версии следствия, мужчина использовал запрещенные сети и добыл десятки карасей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Прокуратура Карасукского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста.

По данным следствия, в апреле 2026 года пенсионер приехал на берег реки Карасук возле города. В период действующего запрета на вылов рыбы он установил в воде шесть рыболовных сетей на разливе реки, который является местом нереста.

С помощью запрещенных орудий лова мужчина добыл 74 карася. Во время незаконной рыбалки его обнаружил инспектор рыбнадзора.

В результате действий обвиняемого водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму около 37 тысяч рублей.

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