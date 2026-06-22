В Новосибирске опубликовали результаты ОГЭ-2026

Итоговые баллы размещены в открытом доступе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 22 июня стали доступны результаты основного государственного экзамена по всем предметам. Об этом сообщили на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Обнародовали оценки школьников за экзамены, которые прошли 16 и 19 июня. В первый из этих дней выпускники сдавали физику, химию, биологию, историю, географию, немецкий, французский, испанский языки, обществознание, литературу и информатику в формате КОГЭ. Также 16 числа проводились экзамены в форме ГВЭ по физике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе.

19 июня ученики сдавали физику, химию, биологию, географию, английский язык, обществознание и информатику.

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