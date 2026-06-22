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НовостиОбщество22 июня 2026 1:13

Загрязнения в воздухе зафиксировали в Новосибирске 22 июня

Общий индекс качества воздуха в городе достиг 166 баллов
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Концентрация частиц PM10 достигла 100 микрограммов на кубический метр.

Концентрация частиц PM10 достигла 100 микрограммов на кубический метр.

Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирске 22 июня зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса AccuWeather.

По данным наблюдателей, общий индекс качества воздуха в городе достиг 166 баллов, что соответствует категории «очень вредный». Основной вклад внесли мелкие взвешенные частицы PM2,5, концентрация которых составила 69 микрограммов на кубический метр. Такие частицы диаметром менее 2,5 микрометра способны проникать в легкие и кровеносную систему.

Концентрация более крупных частиц PM10 достигла 100 микрограммов на кубический метр при индексе 112 баллов (категория «вредный»). Они оседают в дыхательных путях и могут вызывать раздражение глаз и горла, кашель и обострение астмы. Также в воздухе обнаружили диоксид азота с индексом 51 балл (категория «плохой») и концентрацией 28 микрограммов на кубометр.

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