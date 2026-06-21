В Новосибирске девушка получила травму во время катания на плюшке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На Обском водохранилище девушка получила травму во время катания на надувной плюшке, которую буксировал катер. После происшествия ей потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, во время катания произошел инцидент, после которого девушка почувствовала сильную боль в спине. На место вызвали спасателей и бригаду скорой помощи.
Специалисты оказали пострадавшей первую помощь, после чего доставили ее в медицинское учреждение для обследования. По предварительной информации, угрозы ее жизни нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Очевидцы отмечают, что после инцидента владелец катера отказался брать оплату за прогулку с пострадавшей и ее компании.
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