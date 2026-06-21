В Новосибирске выставили на продажу коллекцию почтовых марок за 1,5 млн рублей

Коллекцию почтовых марок за 1,5 млн рублей продают в Новосибирске. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске выставили на продажу редкую тематическую коллекцию почтовых марок. Владелец оценил свое собрание в 1,5 миллиона рублей. Объявление о поиске покупателя появилось на одной из популярных интернет-площадок.

Коллекция состоит из зарубежных марок разных стран мира, которые посвящены теме дикой природы – флоре и фауне. Все экземпляры собраны в один полный большой альбом. По уверению продавца, марки находятся в отличном состоянии. Среди них есть как чистые коллекционные образцы, так и марки с нанесенным почтовым штемпелем гашения.

Для подтверждения сохранности и ценности лота автор объявления готов отправить детальные фотографии всех страниц альбома реальному покупателю.

Добавим, что коллекционирование марок по конкретным темам считается популярным направлением у филателистов, а крупные тематические альбомы часто представляют высокую финансовую ценность.

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