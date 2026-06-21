НОВАТ впервые за 22 года получил оперную «Золотую маску»

Опера театра НОВАТ выиграла премию «Золотая маска». Фото: НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета одержал крупную победу на 32-ой Российской национальной премии «Золотая маска». Спектакль «Соловей» в постановке Вячеслава Стародубцева признали одним из пяти лучших оперных спектаклей сезона. Для новосибирского театра эта награда в оперной номинации стала первой за последние 22 года. В прошлый раз труппа получала этот престижный приз в 2004 году за спектакль «Аида». Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа.

Торжественная церемония вручения наград прошла 20 июня 2026 года в Омске. Постановка «Соловей» по сказке Андерсена стала совместным проектом НОВАТа и Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. В спектакле задействовали студентов вуза, а музыкальным руководителем выступил дирижер Михаил Татарников. Премьеру представили зрителям в апреле 2025 года.

Всего в этом году в конкурсе участвовали 789 спектаклей из 164 городов России, из которых организаторы отобрали 68 лучших номинантов.

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