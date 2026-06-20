Губернатор Новосибирской области оценил рост промышленности в Барабинском районе

Рыбоперерабатывающий завод выпускает 20 тонн продукции в месяц. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В ходе рабочей поездки в Барабинский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил рост промышленных производств, проинспектировав локомотивное депо и рыбоперерабатывающий завод. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Сервисное депо ГК «ЛокоТех» было создано в 2014 году. Сейчас в нем работают 358 человек, средний возраст сотрудников составляет 45 лет. В эксплуатационном депо трудится 920 человек, из них 820 – в локомотивных бригадах.

На заводе «Сибирский рыбный дом» в январе 2025 года запустили новое производство, инвестиции которого превысили 120 млн рублей. Сегодня предприятие выпускает 20 тонн продукции в месяц, в том числе мороженые полуфабрикаты, кулинарию и вяленую рыбу. К концу года планируется выйти на 60 тонн, а к концу 2027-го – на 100 тонн.

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