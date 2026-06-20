На Северном проезде в Новосибирске ограничат движение на два месяца

Для проведения работ ограничения введут на участке от Северного проезда, 45 до улицы Петухова, 79/1. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Северном проезде начинается техперевооружение тепломагистрали, из-за чего движение транспорта на участке ограничат более чем на два месяца, предупредили в пресс-службе СГК Новосибирска.

Здесь заменят 603 метра теплосети в однотрубном исчислении. Для проведения работ с 20 июня по 30 августа ограничения введут на участке от Северного проезда, 45 до улицы Петухова, 79/1.

Водителей просят заранее планировать маршрут и ориентироваться на установленные дорожные знаки. Энергетики приносят извинения за неудобства.

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