В центре Новосибирска нашли старинные артефакты на месте будущей экспозиции

В центре Новосибирска появятся подлинные технические объекты и индустриальные артефакты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Большевистской, 7 во время строительства Инженерного сада – новой музейной экспозиции под открытым небом – нашли артефакты разных исторических эпох. Об этом рассказали в пресс-службе Музея Новосибирска.

Сейчас, при снятии культурного слоя, строители находят первые следы прошлого: бутовые камни от кладки нижней части здания, старые кирпичи, фрагменты древесины. По мнению специалистов, следы извести могут указывать на подвалы купеческих домов, стоявших здесь до революции.

Планируется, что здесь появятся подлинные технические объекты и индустриальные артефакты, рассказывающие об истории инженерной мысли и промышленного развития города.

Новосибирцы смогут увидеть находки до начала следующей недели, пока на месте не развернулись основные работы.

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