Кондитер из Бийска приняла участие в шоу «Домохозяйки против кондитеров»

Екатерина участвовала в команде Рената Агзамова. Фото: скриншот из передачи «Домохозяйки против кондитеров»

Шеф-кондитер из Бийска Екатерина Гурьянова стала участницей популярного телешоу «Домохозяйки против кондитеров» на телеканале «Пятница». В кондитерском деле она работает более 15 лет и за это время неоднократно становилась победителем профессиональных конкурсов в Сибири.

На проекте бийчанка выступала в команде профессионалов под руководством известного кондитера Рената Агзамова. Екатерина представила мини-версию медовика на палочке с грецким орехом и гречишным мёдом — продуктом, которым славится Алтайский край.

– Вынесли «петушка на палочке» – оказалось, нам нужно было приготовить мобильный десерт, который можно взять с собой в дорогу и без труда съесть, не испачкав руки. Решила приготовить медовый шарик с грецким орехом на палочке – мини-версию медовика, – поделилась Екатерина с изданием «Бийский рабочий».

Самым сложным испытанием оказалась работа перед камерами, когда нужно было одновременно готовить и комментировать каждый этап процесса.

– Было очень похоже на мастер-класс. При этом параллельно приходилось искать ингредиенты и оборудование, ведь на незнакомой кухне не знаешь, где что лежит, – говорит бийчанка.

Несмотря на то что пройти во второй тур ей не удалось, Екатерина считает участие в шоу ценным опытом и возможностью заявить о себе на всю страну. Она не собирается останавливаться на достигнутом и планирует участвовать в новых телевизионных проектах.

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