С 20 июня новосибирские абитуриенты могут подать заявления в колледжи через Госуслуги. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня жители Новосибирской области смогут подать документы в колледжи и техникумы через сервис «Подать заявление в колледж» на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

- В прошлом году возможностью дистанционной подачи документов воспользовались около 60 тысяч абитуриентов, что составило почти 70% от общего числа поступающих. Сервис позволяет одновременно направлять заявления в несколько образовательных учреждений, выбирая разные специальности и формы обучения. Отслеживать статус рассмотрения документов можно через личный кабинет, - сообщили в ведомстве.

Для зачисления абитуриенту необходимо подтвердить своё согласие в электронном формате, после чего предоставить в колледж оригинал аттестата.

Приём документов на творческие специальности очной формы обучения продлится до 10 августа, на остальные направления — до 15 августа. В случае наличия свободных мест образовательные организации смогут продлить набор до 25 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX