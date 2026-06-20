Новосибирцев позвали на шоу «Свет Победы» на Монументе Славы

В Новосибирске пройдет световое шоу в память о жертвах ВОВ. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

21 июня в Новосибирске на Монументе Славы состоятся памятные мероприятия, посвящённые 85-летию начала Великой Отечественной войны. Мэр города Максим Кудрявцев пригласил жителей принять участие в мемориальной программе.

«Свет Победы» пройдет вечером в 22.00. Это будет световое представление, рассказывающее о вкладе новосибирцев в Великую Победу. Также частью шоу также станет областная акция «Огненные картины» - из зажжённых свечей выстроят тематические картины в память о погибших.

Напомним, основная программа начнется в 17.00. Гости смогут познакомиться с военной формой и снаряжением времён Великой Отечественной войны, представленными участниками военно-исторических клубов. Также в летнем кинотеатре покажут документальные фильмы о героях-пограничниках. В 19:30 пройдёт церемония «Памятный боевой расчёт», которой будут руководить заслуженные ветераны. После этого участники возложат цветы к Вечному огню.

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