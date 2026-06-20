Агроном посоветовала новосибирцам не поливать клубнику холодной водой. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Агроном Людмила Шубина напомнила дачникам о правилах полива клубники в период цветения и плодоношения. По словам специалиста, именно в это время растение особенно нуждается во влаге из-за поверхностной корневой системы.

При этом поливать кусты нужно правильно.

— Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками. Нужно поливать именно под корешок, методично, очень обильно, — подчеркнула Шубина. — Переувлажнять грядки нельзя, ведь избыток воды может привести к гниению ягод и ухудшению их вкуса.

Кроме того, агроном советует избегать полива слишком холодной водой из скважин и колодцев, чтобы не подвергать растения дополнительному стрессу.

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