Агроном посоветовала новосибирцам не поливать клубнику холодной водой.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Агроном Людмила Шубина напомнила дачникам о правилах полива клубники в период цветения и плодоношения. По словам специалиста, именно в это время растение особенно нуждается во влаге из-за поверхностной корневой системы.
При этом поливать кусты нужно правильно.
— Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками. Нужно поливать именно под корешок, методично, очень обильно, — подчеркнула Шубина. — Переувлажнять грядки нельзя, ведь избыток воды может привести к гниению ягод и ухудшению их вкуса.
Кроме того, агроном советует избегать полива слишком холодной водой из скважин и колодцев, чтобы не подвергать растения дополнительному стрессу.
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