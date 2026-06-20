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НовостиОбщество20 июня 2026 2:11

Агроном посоветовала новосибирцам не поливать клубнику холодной водой

Также не надо переувлажнять грядки
Надежда РЫЖКИНА
Агроном посоветовала новосибирцам не поливать клубнику холодной водой.

Агроном посоветовала новосибирцам не поливать клубнику холодной водой.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Агроном Людмила Шубина напомнила дачникам о правилах полива клубники в период цветения и плодоношения. По словам специалиста, именно в это время растение особенно нуждается во влаге из-за поверхностной корневой системы.

При этом поливать кусты нужно правильно.

— Нельзя поливать клубнику методом дождевания, брызгалками. Нужно поливать именно под корешок, методично, очень обильно, — подчеркнула Шубина. — Переувлажнять грядки нельзя, ведь избыток воды может привести к гниению ягод и ухудшению их вкуса.

Кроме того, агроном советует избегать полива слишком холодной водой из скважин и колодцев, чтобы не подвергать растения дополнительному стрессу.

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