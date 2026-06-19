В Кемеровской области утонула девятилетняя девочка

В Кемеровской области расследуют гибель девятилетней девочки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленновском округе Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело после гибели девятилетнего ребенка на воде. Трагедия произошла во вторник, 16 июня. По факту случившегося сотрудники Следственного комитета завели дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом пишет VSE42.RU.

По предварительной версии следствия, девочка отправилась вместе со своей подругой купаться на реку Иня. Дети выбрали для отдыха дикий, не оборудованный для купания берег. Во время нахождения в воде девятилетняя девочка скрылась под водой и не смогла вынырнуть обратно на поверхность.

Позже тело погибшего ребенка обнаружили под водой и подняли на берег. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали этого происшествия. Специалисты уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет узнать точную причину смерти школьницы.

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