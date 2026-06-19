Жители Алтайского края начали оформлять новую ежегодную семейную выплату. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодная семейная выплата в Алтайском крае была выплачена 10 240 семьям. Это новая мера поддержки, которая представляет собой возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченный за прошлый год. Фактически государство возвращает разницу между стандартной ставкой налога и льготной. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

КОМУ ПОЛОЖЕНА ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 2026

Получить деньги могут работающие граждане РФ с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 23 673 рубля. Сумму выплаты рассчитывают индивидуально. Например, при годовом доходе в 100 тысяч рублей выплата составит 7 тысяч рублей. При оценке заявки специалисты учитывают и имущество семьи: недвижимость, транспорт и другие параметры нуждаемости.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЖЕГОДНУЮ СЕМЕЙНУЮ ВЫПЛАТУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 2026

Оформить данную выплату можно через Госуслуги, в офисах Соцфонда или МФЦ. В большинстве случаев для ее оформления достаточно только заявления – остальные сведения СФР соберет и проверит самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

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