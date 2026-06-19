Спасатели вывезли двух парней на сапах с Новосибирского водохранилища

На Новосибирском водохранилище спасли парней на сапбордах. Фото: спасатели МАСС

На Новосибирском водохранилище сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы провели эвакуацию двух молодых людей. Двух парней 19 и 20 лет унесло далеко в акваторию на сапбордах. Причиной происшествия стал сильный ветер, который помешал ребятам самостоятельно вернуться к берегу. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели оперативно прибыли на место и помогли парням безопасно добраться до суши. После того как молодых людей вывезли на берег, специалисты провели с ними профилактическую беседу о правилах поведения на воде.

Сотрудники службы напоминают всем любителям активного отдыха на воде о важности соблюдения мер безопасности. При нахождении на водоеме крайне важно обязательно надевать спасательный жилет. Это простое правило может спасти жизнь в случае непредвиденных обстоятельств, таких как резкая смена погоды или сильный ветер.

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