В 166 домах Новосибирска отключили горячую воду из-за аварий на сетях

В 166 домах в Новосибирске зафиксировано аварийное отключение горячей воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске из-за аварийного отключения горячая вода временно отсутствует в 166 жилых домах. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала города.

Больше всего домов без горячего водоснабжения осталось в Ленинском районе – там проблемы затронули 98 зданий. Также без воды остались жители других районов: Первомайского – 18 домов, Центрального – 17 домов, Дзержинского – 11 домов, Советского – 10 домов, Железнодорожного – 9 домов, Октябрьского – 2 дома, Заельцовского – 1 дом.

Сроки восстановления подачи ресурса зависят от адреса. Часть домов получат воду уже сегодня вечером. Другие участки планируют восстановить 20 или 22 июня. В некоторых случаях ремонт затянется до 25, 26 или даже 30 июня.

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