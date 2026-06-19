Мэрия Новосибирска обеспечит 100-процентную занятость трудных подростков летом

Специалисты разработали планы помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Новосибирска прошло заседание городского Консилиума по предотвращению детского и семейного неблагополучия. Встречу провел заместитель мэра Валерий Шварцкопп. В обсуждении участвовали представители департамента социальной политики, администрации районов, прокуратуры и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Главной темой встречи стали три сложных случая из жизни семей, где нарушались права детей. Представители Кировского района и Центрального округа рассказали подробности каждой ситуации. После обсуждения специалисты составили план совместных действий. Цель этих мер – вернуть детей в родные семьи или найти им замещающие семьи. Также участники обсудили, как правильно направлять детей в реабилитационные центры и как помогать им обустраиваться в будущем.

Отдельно на заседании поговорили о летнем отдыхе. Власти Новосибирска хотят, чтобы подростки, которые стоят на профилактическом учете, провели каникулы с пользой. Перед органами профилактики поставили задачу: обеспечить 100-процентную занятость таких детей организованным досугом. Это поможет не только занять ребят полезным делом, но и снизить риск совершения ими правонарушений в летнее время. Консилиум будет работать в постоянном режиме, чтобы помогать каждой семье, которая попала в трудную ситуацию.

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