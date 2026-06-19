В Новосибирской области за 5 месяцев произошло 52 ДТП с нетрезвыми водителями

Пьяные водители стали причиной 52 ДТП в Новосибирской области. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги работы за первые пять месяцев 2026 года. За этот период в регионе зафиксировали 52 дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовали водители в состоянии опьянения. Последствия таких аварий оказались крайне тяжелыми: 8 человек погибли, а еще 67 человек получили различные травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой серьезную ответственность. За первое нарушение водителя ждет штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если человек повторно сядет за руль в нетрезвом состоянии, наступит уже уголовная ответственность. В этом случае виновному грозит штраф до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, при повторном нарушении суд запретит управлять транспортным средством на срок до трех лет. Полицейские призывают жителей региона быть внимательными и помнить, что неверное решение может стоить жизни не только самому водителю, но и окружающим людям.

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