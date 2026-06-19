Новый цех молочной продукции запустили на заводе в Новосибирской области

Открытие цеха создало около 80 рабочих мест. Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В рабочем поселке Чаны Новосибирской области состоялось открытие цеха производства цельномолочной продукции АО «Маслодельный комбинат Чановский». Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания региона.

В церемонии участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, спикер регионального парламента Андрей Шимкив и депутаты. Реконструкция цеха длилась два года, в проект вложено более 600 млн рублей, половина из которых направлены из собственных средств предприятия, остальное – кредиты при поддержке федерации и региона.

Комбинат выпускает около 350 тонн масла и 650 тонн сухого обезжиренного молока в месяц. Молоко везут из соседних районов. Открытие цеха создало около 80 рабочих мест, всего на предприятии трудятся порядка 200 человек. Депутат Госдумы ФС РФ Олег Иванинский отметили, что развитие производства поможет удержать молодежь в районе.

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