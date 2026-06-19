После взрыва газа в жилом доме Новосибирска возбудили уголовное дело

Два человека пострадали при возгорании в многоэтажке на улице Народной Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме на улице Народной в Калининском районе Новосибирска. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Пожар случился в жилом доме. Пламя быстро распространилось. Пострадавших доставили в больницу.

Следователи Заельцовского межрайонного отдела возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты осматривают квартиру и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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