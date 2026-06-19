Жалоб на микрофинансовые организации в Новосибирской области стало вдвое больше

"Раздолжнители" направляют от имени граждан шаблонные жалобы, но реального эффекта это не дает. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За три месяца текущего года в Новосибирской области более чем в два раза выросло число претензий к микрофинансовым организациям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2026-го поступило 380 жалоб, сообщает пресс-служба Сибирского отделения Банка России.

Всего в первом квартале жители региона направили около двух тысяч жалоб на финансовые организации. Это на четверть больше предыдущего периода.

Как пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева, рост связан с активностью так называемых раздолжнителей – недобросовестных компаний, которые за деньги обещают списать все долги. Такие фирмы направляют от имени граждан шаблонные жалобы, но реального эффекта это не дает.

– На первый взгляд обещания выглядят заманчиво: долги исчезнут без последствий. Но это обман, за который человек еще и платит. Реклама в соцсетях, сообщения о «государственной программе списания» — все это приводит к росту просрочки, ухудшению кредитной истории и может закончиться изъятием имущества, – предупредила Асаралиева.

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