Появились фото и видео с места крупного пожара в жилом доме в Новосибирске

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске опубликовали фотографии с места крупного пожара в трехэтажном жилом доме в Калининском районе. По предварительным данным, пострадали два человека, еще четверых жильцов спасли сотрудники МЧС.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы по номеру 112. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огонь уже интенсивно распространялся по второму этажу здания.
Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
Вскоре пламя перекинулось на кровлю дома. По предварительной информации, в здании произошел хлопок газовоздушной смеси. Эти данные ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП
Для ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы по повышенному рангу пожара № 2. В тушении задействовали несколько пожарных расчетов.
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