Появились фото и видео с места крупного пожара в жилом доме в Новосибирске

Огонь охватил второй этаж и кровлю трехэтажного здания в Калининском районе Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске опубликовали фотографии с места крупного пожара в трехэтажном жилом доме в Калининском районе. По предварительным данным, пострадали два человека, еще четверых жильцов спасли сотрудники МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы по номеру 112. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огонь уже интенсивно распространялся по второму этажу здания.

В жилом доме в Новосибирске произошел взрыв газа

Очевидцы сообщили, что пострадала собака Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре пламя перекинулось на кровлю дома. По предварительной информации, в здании произошел хлопок газовоздушной смеси. Эти данные ранее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Для ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы по повышенному рангу пожара № 2. В тушении задействовали несколько пожарных расчетов.

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