В три района Новосибирской области поступили семь новых автобусов

Сейчас техника проходит приемку и вскоре выйдет на рейсы. Фото: пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области

В Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» три муниципалитета получили семь новых автобусов для внутренних маршрутов, сообщает Министерство транспорта региона.

Три машины марки ПАЗ-3205 направят в Куйбышевский район, по две единицы – в Чановский и Кыштовский. Сейчас техника проходит приемку и вскоре выйдет на рейсы.

Перевозчики воспользовались программой льготного лизинга, которая позволяет компенсировать до 40% стоимости транспорта из федерального бюджета. По словам замминистра транспорта региона Евгения Тюрина, это удобный механизм для обновления парка и увеличения доли новых автобусов в Новосибирской области.

Всего в 2026 году по нацпроекту планируют приобрести 20 автобусов. Целевой показатель – 85% техники в нормативном состоянии к 2030 году.

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