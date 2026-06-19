СК расследует пожар на улице Народной в Новосибирске

Утром 19 июня на ул. Народной, 57 произошел хлопок бытового газа, после чего началось возгорание. Фото: пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

В Новосибирске на место пожара в многоквартирном доме на улице Народной, 57 выехали следователи регионального Следственного управления для выяснения обстоятельств ЧП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Предварительно известно, что утром 19 июня в одной из квартир на втором этаже произошел хлопок бытового газа, после чего началось возгорание. Огонь перекинулся на жилые помещения. В результате происшествия пострадали два человека – их доставили в больницу.

Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела Новосибирска работают на месте, устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX