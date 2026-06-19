СК расследует пожар на улице Народной в Новосибирске

В Новосибирске на место пожара в многоквартирном доме на улице Народной, 57 выехали следователи регионального Следственного управления для выяснения обстоятельств ЧП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Предварительно известно, что утром 19 июня в одной из квартир на втором этаже произошел хлопок бытового газа, после чего началось возгорание. Огонь перекинулся на жилые помещения. В результате происшествия пострадали два человека – их доставили в больницу.
Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела Новосибирска работают на месте, устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
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