На Колыванской трассе появится пункт весогабаритного контроля за 118 млн рублей

Система будет автоматически фиксировать нарушения массы и габаритов грузовиков. Фото: ТУАД Новосибирской области.

На 23-м километре трассы К-12 «Новосибирск–Колывань–Томск» в Новосибирском районе продолжается строительство автоматического пункта весогабаритного контроля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ТУАД.

Стоимость всех работ оценена в 118,1 млн рублей. Подрядчику предстоит смонтировать оборудование, измеряющее вес крупных авто и грузовиков, обновить покрытие и обустроить инфраструктуру. Сейчас объект готов на 22%: на трассе полностью сняли старое покрытие, уложили верхний и нижний слои основания.

На объекте также установят освещение, барьерное ограждение и знаки. Система будет автоматически фиксировать нарушения массы и габаритов грузовиков, что снизит нагрузку на дорогу и продлит ее срок службы. Ввод в эксплуатацию запланирован на 25 сентября 2026 года.

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