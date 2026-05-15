НовостиОбщество15 мая 2026 14:16

В Новосибирске определили инвестора для расселения 41 барака у «Золотой Нивы»

Территория с ветхой застройкой попадает под проект комплексного развития
Валерия МОРГУНЕНКО
В Новосибирске на месте бараков у метро «Золотая Нива» запустят проект комплексного развития территории.

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска подвел итоги аукциона на комплексное развитие территории (КРТ) в Октябрьском районе. Торги определили инвестора для застройки участка в границах улиц Кошурникова, Добролюбова и Стофато в районе станции метро «Золотая Нива». Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сразу два крупных застройщика заявили о готовности участвовать в развитии территории – «Нова-Капитал» и «ТАК. Стофато». Последняя компания предложила 860,82 млн рублей за право заключения договора, что и определило ее победу в торгах.

– На данном участке расположен 41 ветхий и аварийный многоквартирный дом. Все эти дома будут расселены за счет средств застройщика-победителя, – сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В список социальных обязательств застройщика также входит увеличение количества мест в детском саду №372 и софинансирование строительства школы на 1500 мест на улице Черемховской.

Кроме того, в рамках договора о КРТ застройщик обязуется построить новую дорогу по улице Стофато и помещение для участкового пункта полиции. Работы должны завершится до 2034 года.

