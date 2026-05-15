НовостиОбщество15 мая 2026 13:34

Новосибирский зоопарк изменит график работы 16 мая из-за «Ночи музеев»

В субботу учреждение перейдет на режим буднего дня
Валерия МОРГУНЕНКО
16 мая Новосибирский зоопарк вновь откроет свои двери поздним вечером для проведения "Ночи музеев".

Фото: Даба ДАБАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 16 мая, Новосибирский зоопарк перейдет на режим буднего дня в связи с проведением всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом предупредила пресс-служба учреждения.

Для посетителей зоопарк будет открыт с 9:00 до 21:00. Кассы прекратят работу на час раньше – в 20:00.

В администрации зоопарка принесли извинения за возможные неудобства и пригласили гостей и жителей Новосибирска посетить зоосад, в том числе, в рамках «Ночи музеев».

Напомним, в эту субботу Новосибирский зоопарк вновь откроет свои двери в 21:45 для необычного события. Посетить вечерние экскурсии в зоосаде смогут все новосибирцы старше 14 лет, однако вход осуществляется по ограниченному количеству билетов, которые можно приобрести только в кассах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX