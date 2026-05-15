Новосибирца задержали за умышленные ранения в уличном конфликте

Полиция Новосибирска задержала местного жителя, подозреваемого в умышленном ранении оппонента в уличном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Так, 27 апреля в одно из медицинских учреждений поступил мужчина с колото-резаными ранениями. Выяснилось, что травмы он получил во время конфликта на улице Державина неподалеку от одного из круглосуточных баров.
Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого – им оказался 27-летний ранее судимый житель Центрального района. Его задержали совместно со спецподразделением Росгвардии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
