Новосибирца задержали за умышленные ранения в уличном конфликте

Ранее судимый новосибирец умышленно изранил оппонента в уличной драке около бара на улице Державина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Новосибирска задержала местного жителя, подозреваемого в умышленном ранении оппонента в уличном конфликте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, 27 апреля в одно из медицинских учреждений поступил мужчина с колото-резаными ранениями. Выяснилось, что травмы он получил во время конфликта на улице Державина неподалеку от одного из круглосуточных баров.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого – им оказался 27-летний ранее судимый житель Центрального района. Его задержали совместно со спецподразделением Росгвардии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

