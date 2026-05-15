За 2025 год КСП Новосибирской области выявила нарушений на 9,5 млрд рублей

КСП Новосибирской области выделила основные проблемы в различных сферах хозяйства за 2025 год. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила 2948 нарушений в 98 организациях. Согласно оценке, общая сумма нарушений и недостатков составила 9,53 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» со ссылкой на доклад главы КСП Елены Гончаровой на апрельской сессии регионального Заксобрания.

Из общего количества нарушений устранено 1531 на сумму 4,38 млрд рублей. Также 42 материала направлены в местные органы прокуратуры, СК и МВД России. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений при строительстве школы в поселке Кудряшовский, вынесены приговоры лицам, допустившим нарушения при возведении очистных объектов в Сузуне и ледовой арене в Новосибирске.

Кроме того, были выделены основные проблемы в различных сферах хозяйства. Так, в области дорожного ремонта объем финансирования в 4,5 раза ниже норматива. В предаварийном состоянии находятся 32 моста. А срок сдачи четвертого моста через Обь перенесен на конец 2027 года – техническая готовность к концу прошлого года составляла 73%.

В сельскохозяйственной отрасли доля неиспользуемых земель выросла до 20,5%, а площадь выбывших из оборота земель в 5 раз превысила объем вовлеченных. Сфера ЖКХ отметилась рядом проблем, например, в регионе не открывались новые полигоны, а концессионные соглашения не были реализованы. Также у предприятия «Спецавтохозяйство» после получения статуса регоператора ухудшилось финансовое положение.

В области здравоохранения строительство трех из семи поликлиник по соглашению о ГЧП не было завершено. Однако удалось взыскать неустойку в размере 133 млн рублей с частного партнера. Также выросла потребность в медицинских кадрах – до 1611 человек. В сфере образования, однако, растет число школ, работающих в две смены.

КСП также отметила, что доля дорог, соответствующих нормативам, выросла почти на 7%, поступления штрафов за перегруз фур увеличились до 287,2 млн рублей, а еще начали работу четыре поликлиники по ГЧП. Контрольно-счетная палата области рекомендовала властям актуализировать стратегические документы, ускорить строительство поликлиник и моста через Обь, создать современную систему обращения с отходами и вернуть в оборот сельхозземли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX