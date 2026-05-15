В Новосибирске «гвардеец» самостоятельно устранил коммунальную аварию

В апреле охранниками, работающими на постах, было пресечено 41 правонарушение: 19 - в Новосибирской области и 22 - в других регионах России, где «гвардейцы» работают вахтовым методом.

Так, за месяц были выявлены и пресечены 17 нарушений правил оформления и перевозки грузов и материальных ценностей, 14 нарушений санитарных норм и правил на производстве пищевой продукции, 5 попыток хищения чужого имущества, 4 нарушения общественного правопорядка, одна попытка незаконного проникновения.

Охранниками, работающими в бизнес-центре «На Вокзальной» в городе Новосибирске, 20 апреля была успешно отработана внезапно возникшая аварийная ситуация. Доложив о ЧП начальнику охраны и главному инженеру здания, «гвардеец» самостоятельно ликвидировал причину и последствия коммунальной аварии, чем предотвратил причинение значительного ущерба и вероятность возникновения пожара.

Также в минувшем месяце охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ приняли участие в двух учебно-тренировочных занятиях по пожарной безопасности, одно из которых проходило под контролем сотрудников МЧС России. Все поставленные на учениях задачи «гвардейцы» выполнили успешно.