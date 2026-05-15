Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав участника СВО в Новосибирске

Семья ветерана лишилась жилья после пожара в аварийном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав участника СВО в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Как сообщили в Следственном комитете, поводом для проверки стала информация, опубликованная в социальных сетях. По данным ведомства, ветеран СВО и его семья лишились жилья после пожара в доме, который ранее был признан аварийным.

При этом, как отмечается, администрация города уведомила пострадавших, что новое жилье им смогут предоставить не раньше 2033 года — именно тогда было запланировано расселение аварийного дома.

По данному факту следственные органы СК России по Новосибирской области расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Андрею Бадулину представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления прав семьи участника СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX