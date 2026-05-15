В новосибирском Академгородке построят новую дорогу

Новая дорога в Академгородке существенно разгрузит улицы и свяжет микрорайон с трассой в Кольцово. Фото: канал в МАКС главы Новосибирска Максима Кудрявцева

В микрорайоне Академгородок в Новосибирске выдано разрешение на строительство новой магистрали. Дорога соединит крупные улицы и обеспечит выезд на трассу до Кольцово. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Магистраль свяжет район пересечения улиц Кутателадзе и Демакова с улицей Арбузова, а также откроет прямой выезд на трассу «Кольцово – Академгородок». Контракт на реализацию проекта уже заключен. На ближайшие три года выделено 1,6 млрд рублей, которые пойдут на подготовку территории и переустройство инженерных сетей.

После этого начнется основной этап. В итоге появится четырехполосная дорога длиной почти 2 км с тротуарами, велодорожкой, освещением и остановками общественного транспорта. Новая дорога поможет существенно разгрузить существующие улицы.

