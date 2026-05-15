В Новосибирске депутаты отправили на доработку проект о строительстве складов на землях сельхозназначения

Депутаты считают, что проект нуждается в тщательной комплексной проработке. Фото: zsnso.ru

На заседании президиума Законодательного собрания Новосибирской области впервые решили провести сессию в дистанционной форме, с заочным голосованием по трем законопроектам, касающимся перевода категории земель сельхозназначения в другую.

- Право окончательного решения впервые предоставляется депутатам, - пояснил председатель Заксобрания Андрей Шимкив.

Депутаты всегда относились к земельным вопросам с особым вниманием, понимая, что за ними стоят как налоговые поступления в бюджет, так и развитие бизнеса. Этой же теме было посвящено внеочередное заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, где был рассмотрен законопроект по выводу трех земельных участков в Новосибирском районе из категории земель сельхозназначения.

Как сообщил глава областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов, речь о переводе трех земельных участков в Толмачевском сельсовете из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания для реализации проекта по строительству складов, с ходатайством о котором обратилась крупная девелоперская компания из Санкт-Петербурга. Предполагаемые инвестиции в проект - 11 миллиардов рублей. У депутатов оказалось много вопросов к этому проекту.

Вопрос необходимо рассматривать шире, принимая во внимание сегодняшнее состояние трассы на Толмачево и перспективы, убежден председатель комитета Денис Субботин:

- Рекомендуем компании доработать проект и провести его через инвестиционный совет при губернаторе Новосибирской области. В свою очередь, рекомендуем правительству региона при рассмотрении инвестпроектов, особенно в Новосибирском районе, учитывать сложную ситуацию с автомобильным сообщением.

Решение депутатов было единогласным.