Новосибирские кладбища начали обрабатывать от клещей

Работы на городских погостах продолжатся до 19 мая

В Новосибирске проводят акарицидную обработку территорий общественных кладбищ. Об этом сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города.

Обработка кладбища «Гусинобродское» стартовала еще 7 мая. В ближайшие дни работы пройдут и на других городских погостах.

Так, 16 мая обработают кладбище «Клещихинское», 17 мая — «Чемское». С 16 по 19 мая специалисты будут работать на «Заельцовском» кладбище. Также с 17 мая акарицидную обработку начнут на кладбищах «Южное», «Инское» и «Северное».

В мэрии уточнили, что график проведения работ может измениться из-за погодных условий.

