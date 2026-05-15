На проспекте Дзержинского в Новосибирске высадят новые пирамидальные тополя

В Дзержинский район Новосибирска доставили партию молодых пирамидальных тополей. Новые деревья планируют высадить в ближайшее время на проспекте Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.
Как сообщили районные власти, саженцы займут места тополей, которые ранее снесли из-за аварийного состояния и угрозы безопасности для жителей.
Для озеленения выбрали именно пирамидальные тополя. Этот вид не образует пух, поэтому считается более комфортным для аллергиков. Кроме того, деревья с узкой вертикальной кроной подходят для высадки вдоль городских магистралей.
Также специалисты отмечают, что пирамидальные тополя помогают задерживать дорожную пыль и поглощать выхлопные газы.
