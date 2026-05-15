На проспекте Дзержинского в Новосибирске высадят новые пирамидальные тополя

Саженцы заменят аварийные деревья, которые ранее пришлось снести. Фото: пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

В Дзержинский район Новосибирска доставили партию молодых пирамидальных тополей. Новые деревья планируют высадить в ближайшее время на проспекте Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

Как сообщили районные власти, саженцы займут места тополей, которые ранее снесли из-за аварийного состояния и угрозы безопасности для жителей.

Для озеленения выбрали именно пирамидальные тополя. Этот вид не образует пух, поэтому считается более комфортным для аллергиков. Кроме того, деревья с узкой вертикальной кроной подходят для высадки вдоль городских магистралей.

Также специалисты отмечают, что пирамидальные тополя помогают задерживать дорожную пыль и поглощать выхлопные газы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX