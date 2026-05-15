В Новосибирске до 22 мая перекрыли участок улицы Алейской

Ограничение ввели из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске временно закрыли движение транспорта на участке улицы Алейской. Ограничение будет действовать до 22 мая в районе здания № 4. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского района Новосибирска.

Как сообщили городские службы, перекрытие связано с проведением планового ремонта на теплотрассе.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

