Нижегородский министр Пантюхин назвал соло-материнство способом поднять демографию

По словам Игоря Пантюхина, государству стоит поддерживать любые решения о рождении детей

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин заявил, что соло-материнство может положительно сказаться на демографической ситуации. Об этом он рассказал в беседе с NewsNN.

По словам министра, если женщина принимает решение родить ребенка без мужа, это все равно способствует росту рождаемости. Он отметил, что в противном случае ребенок мог бы не появиться на свет.

— Женщина принимает решение стать мамой и родить ребенка. То есть у нас появляется еще один человек. Безусловно, это как минимум увеличивает рождаемость в регионе, — пояснил Игорь Пантюхин.

Также Пантюхин считает, что рождение детей в молодом возрасте повышает вероятность появления многодетных семей в будущем.

— Любые возможности мы как государство должны поддерживать, — подчеркнул министр.

