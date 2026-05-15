НовостиПроисшествия15 мая 2026 11:21

В Новосибирске «гвардейцы» задержали более 700 человек за нарушения в апреле

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы службы быстрого реагирования за минувший месяц
Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В апреле экипажи ГБР совершили 3368 боевых выездов по сигналам тревоги, поступившим на пульт централизованного наблюдения дежурной части.

Основная их часть - 1895 оповещений - поступила от охранных сигнализаций. 1188 раз на охраняемых объектах были активированы мобильные и стационарные тревожные кнопки. Автоматические пожарные сигнализации передали 201 сигнал за месяц, 84 раза о происшествиях сообщалось по телефону.

На все без исключения тревоги дежурной частью направлялись группы быстрого реагирования. В результате за месяц ими было пресечено 935 правонарушений (650 хулиганств и 285 хищений), медицинская помощь была оказана 10 гражданам.

За апрель бойцами ГБР ГВАРДИИ были задержаны 752 правонарушителя, 78 из которых - несовершеннолетние.

С сотрудниками правоохранительных органов мобильные экипажи Агентства Безопасности взаимодействовали 183 раза.