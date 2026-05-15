Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Новосибирске

Потасовка началась ранним утром прямо на трамвайных путях Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

У ночного клуба в Новосибирске ранним утром произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев из «Новосибирского паблика», около 5:30 пьяные посетители заведения устроили разборки прямо на трамвайных путях.

Во время конфликта участники драки избивали друг друга руками и бутылками. Одному из мужчин разбили бутылку об голову. Кроме того, очевидцы сообщили о звуках стрельбы.

Как рассказали КП-Новосибирск в дежурной части регионального МВД, заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. Также в отдел не передавали сообщений из медицинских учреждений о пострадавших.

При этом информацию о происшествии зарегистрировали в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

