Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Новосибирске

У ночного клуба в Новосибирске ранним утром произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев из «Новосибирского паблика», около 5:30 пьяные посетители заведения устроили разборки прямо на трамвайных путях.
Во время конфликта участники драки избивали друг друга руками и бутылками. Одному из мужчин разбили бутылку об голову. Кроме того, очевидцы сообщили о звуках стрельбы.
Как рассказали КП-Новосибирск в дежурной части регионального МВД, заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. Также в отдел не передавали сообщений из медицинских учреждений о пострадавших.
При этом информацию о происшествии зарегистрировали в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
