Семья из Барнаула открыла первый детский рыболовный клуб

Юных рыбаков учат не только ловить рыбу, но и разбираться в снастях и водоемах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле начал работать первый детский рыболовный клуб «Тяни-клюет». Его создали супруги Денис и Дарья Гребенкины — известные в Алтайском крае представители рыболовного спорта. В клубе дети изучают теорию, учатся обращаться со снастями и выезжают на практические занятия на водоемы. Об этом пишет «Вечерний Барнаул».

Идея открыть клуб появилась у семьи после совместных поездок на рыбалку с детьми. По словам Дениса Гребенкина, многие родители во время соревнований или обычной рыбалки не знают, чем занять ребенка на берегу. Тогда супруги решили создать место, где дети смогут целенаправленно развиваться в рыболовном направлении.

Сейчас в клубе занимаются 23 ребенка. При этом большинство из них пришли самостоятельно — в семьях многих воспитанников никто профессионально рыбалкой не занимается.

Как отмечают организаторы, акцент делается именно на спортивной рыбалке. Однако программа включает и основы биологии, и географию региона.

Зимой воспитанники клуба уже выезжали на лед и даже устраивали небольшие соревнования. Летом детей ждет практика на открытой воде.

